Taziye Yolunda Trafik Kazası: 5 Yaralı
1 saat önce
Taziye yolunda trafik kazası: 5 yaralıERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu göremeyen sürücüler kafa kafaya çapıştı.
Taziye yolunda trafik kazası: 5 yaralı
ERZURUM - Erzurum
'un Tekman
ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu göremeyen sürücüler kafa kafaya çapıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza yapanların taziye ziyaretine gidenlerle ziyaretten dönen kişiler olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, taziye ziyaretine geden Kürşat Taş yönetimindeki 25 GA 844 plakalı otomobil ile taziye ziyaretinden döndüğü öğrenilen Müslim Özer yönetimindeki 25 DF 207 plakalı otomobil Gökoğlan Mahallesi yakınlarında kar yığını nedeni ile dar olan yolda birbirlerini fark edemeyerek kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Tekman Şehit Piyade
Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:25 Kaynak: İHA
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