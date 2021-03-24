Taziye ziyaretinde 30 kişiye virüs bulaştırdı - Son Dakika

Taziye ziyaretinde 30 kişiye virüs bulaştırdı

24.03.2021 20:01

Taziye ziyaretinde 30 kişiye virüs bulaştırdı Kastamonu'daki vaka artışını vali bu sözlerle anlattı: "Korona virüsle mücadelede süreç iyi gitmiyor, hastanede yatışlarda artış var" Kastamonu Valisi Avni Çakır, cenazenin ardından taziye ziyaretinde 1 kişinin 30 kişiye virüs bulaştırdığını...

Taziye ziyaretinde 30 kişiye virüs bulaştırdı

Kastamonu'daki vaka artışını vali bu sözlerle anlattı:

"Korona virüsle mücadelede süreç iyi gitmiyor, hastanede yatışlarda artış var"

KASTAMONU - Kastamonu Valisi Avni Çakır, cenazenin ardından taziye ziyaretinde 1 kişinin 30 kişiye virüs bulaştırdığını tespit ettiklerini belirterek, korona virüsle mücadelenin iyi gitmediğini ve hastaneye yatışlarda da artış olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı. Buna göre 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan iller arasında Kastamonu'da yer aldı. Kastamonu'ya birlikte Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan'da da vaka oranları artış gösterdi. Süreci değerlendiren Kastamonu Valisi Avni Çakır, cenaze ve taziyelerde ya da geçmiş olsun ziyaretlerinde duyarsızlıkların olduğunu gördüklerini belirterek, "Maalesef Kastamonu olarak biz, normalleşme sürecinde bizler biraz fazla normalleştik. Sanki vatandaşlarımızın büyük bir kısmı ortada virüs kalmamış şekilde daha rahat bir hareket tarzı sergiledi. Maalesef vakalarımızda bu şekilde bir yoğunlaşma ile bazı sorumsuz hareketlerle artışa başladı. Özellikle cenazelerde ve taziyelerde, geçmiş olsun ziyaretlerinde bu alanda hala duyarsızlıkların olduğunu görüyoruz" dedi.

"Taziye ziyaretinde 1 kişi, 30 kişiye virüs bulaştırdı"

Taziye ziyaretinde 1 kişinin 30 kişiye virüs bulaştırdığını tespit ettiklerini açıklayan Vali Çakır, "Yaptığımız analizlerde vakalarımızın çok ciddi bir kısmının bu cenazelere yönelik taziye ziyaretlerinden kaynaklandığını tespit ettik. Ziyaretlerde 1 kişinin 30 kişiye virüs bulaştırdığı kayıtlarımızda mevcut. Öte yandan hasta ziyaretleri şeklinde de en az cenaze ziyaretleri kadar bu tür ziyaretler ilimizde yaygın bir şekilde halen yapılıyor. Bu tür ziyaretlerde de ne yazık ki çok ciddi bir şekilde virüs yayılımlarının olduğunu tespit ediyoruz. Biz, bir yandan lokantalara, kafeteryalara, okullara yoğunlaşmışken öte yandan herkesin normal sanmış olduğu bu tür ziyaretler aslında bizim yoğun olarak odaklandığımız diğer alanlardan çok daha fazla virüsün yayılmasına neden olduğunu gördük. Bu tür davranışlar aylardır ekmek teknesinin açılmasını bekleyen esnaflarımıza da dolaylı olarak zarar veriyor" şeklinde konuştu.

Kısıtlamalara ek ilave tedbirler gelebilir

Kastamonu'nun 10 gün önce kırmızıya geçtiğini söyleyen Vali Çakır, "Muhtemelen açıklanacak yeni renklendirmelerde biz, artık yüksek riskli iller kategorisinde yer alacağız. Böyle giderse biz, vatandaşlarımızın destekleriyle bunları yapamıyorsak mecburen kısıtlamalarla bunları yapmaya çalışacağız. O yüzden önümüzdeki haftalarda daha katı kısıtlamaların gelmesi kaçınılmaz. Kırmızı kategorideki illerde yapılacak kısıtlamalara ek olarak ilave bir takımda tedbirler bizler tarafından gelebilir. Bunu açıkça söylüyorum" diye konuştu.

"Vaka sayılarımızda ve hastanemize yatış oranlarımızda bir artış var"

Vaka sayılarıyla birlikte Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatış oranlarından bir artış olduğunu söyleyen Vali Çakır, "Vaka sayılarımız da artış halen devam ederse daha sert kısıtlamalarında gelmesi kaçınılmaz. İl Hıfzıssıhha Kurulunda yeni kararlarımız olacak. Bu kararların bazılarını tekrar canlandırıyoruz veyahut ta şu anki gündem gereği bizdeki dikkat çekici eksikliklerden dolayı almamız gereken kararlar var ise onları canlandırıyoruz. Sonuç itibariyle ne kadar karar alırsak alalım vatandaşımızın desteği olmadan bunu başarmamız mümkün değil. Süreçte açık konuşmak gerekirse iyi gitmiyor. Bu artışı biz, bu ve önümüzdeki hafta durduramazsak maalesef bunun yansımaları hem esnafımıza, hem sosyal hayatımıza hem de sağlık kuruluşlarımıza çok ciddi olur. Ben, buradan tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

6 köyde karantina uygulaması sürüyor

Şu anda 65 yaş ve üzeri aşılama oranında yüzde 73 olduğunu anlatan Vali Çakır, "Bazı vatandaşlarımız ben aşı oldum. Bana bir şey olmaz rahatlığını görüyoruz. Bu da doğru değil. Biliyorsunuz ikinci doz aşıdan 2 hafta sonra ciddi manada koruma o zaman başlıyor. Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza rica ediyorum, ikinci doz aşılarını olduktan sonra en az 15 gün evlerinden çıkmasınlar. Ondan sonra günlük hayatlarının zorunluluğu gereği asgari düzeyde dışarıya çıksınlar. Aşı olmayan vatandaşlarımız aşılarını olsunlar. Şu an 65 yaş ve üzeri aşılama oranımız yüzde 73. Şu anda ilimizde halihazırda 6 köyümüzde ya da köylerimize bağlı mahallelerimizde karantina uygulaması var. Bunlarında yenileri her an gelebilir" ifadelerini kullandı.

Taziye ziyaretinde 30 kişiye virüs bulaştırdı
Taziye ziyaretinde 30 kişiye virüs bulaştırdı
Taziye ziyaretinde 30 kişiye virüs bulaştırdı
Taziye ziyaretinde 30 kişiye virüs bulaştırdı

Koronavirüs, Kastamonu, Erzincan, Cenaze, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Taziye ziyaretinde 30 kişiye virüs bulaştırdı - Son Dakika


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