Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalanan hasta: Çok pişmanım - Son Dakika

Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalanan hasta: Çok pişmanım

10.12.2020 10:58
Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalanan hasta: Çok pişmanım, System.String[]

KAYSERİ'de komşusuna taziye ziyaretinde koronavirüse yakalanan Fatma Baratalı (62), eşi Kıbrıs gazisi Şaban Baratalı'ya da (67) hastalığı bulaştırdı.

KAYSERİ'de komşusuna taziye ziyaretinde koronavirüse yakalanan Fatma Baratalı (62), eşi Kıbrıs gazisi Şaban Baratalı'ya da (67) hastalığı bulaştırdı. Eşi ile hastanede tedaviye alınan Fatma Baratalı, "Komşuma taziye ziyaretinde bulunduğum zaman koronavirüs bulaştı. Çok pişmanım" dedi.

Fatma Baratalı, 25 gün önce komşusuna taziye ziyaretinde bulunduktan bir kaç gün sonra rahatsızlandı. Fatma Baratalı'nın Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Fatma Baratalı, evde ilaç tedavisine başlarken, eşi Kıbrıs gazisi Şaban Baratalı'ya yapılan test sonucu da pozitif çıktı. 1 hafta geçmesine rağmen durumları ağırlaşan çift, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede aynı serviste tedavi altına alınan çift, birbirlerine destek olarak hastalığı yenmeye çalışıyor.

'TAZİYEYE GİTTİM, ÇOK PİŞMANIM'Fatma Baratalı, taziye ziyaretinde hastalığın kendisine bulaştığını belirterek, "Koronavirüsü 1 hafta evde çektik. 'Geçecek' diye bekledik, evde ilaç kullandık. Ateş düşmeyince hastaneye geldik. 15 gündür hastanede yatıyor ve tedavi görüyoruz. Biz bu hastalığı kendimiz ettik. Bir komşuma taziye ziyaretinde bulunduğum zaman koronavirüs bulaştı. Çok pişmanım. Çok samimi komşumuzun taziyesine gitmiştim. Taziyede dolu insan vardı. 3 gün sonra bende yüksek ateş başladı. Test yaptırdık koronavirüs çıktı. Ben de eşime bulaştırdım. Çocuklarım sağlıkçı, o kadar titizlendiler; ama maalesef virüs bize bulaştı. Yeni yeni aklım başıma geldi. Hala nefes alıp vermede sorun yaşıyorum. Lütfen insanlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysun. Ben çok pişman oldum. Keşke taziyemi telefonla görüntülü arama ile verseydim. İnsanlar açıklanan kurallara uysunlar" diye konuştu.'TAZİYEDEN GELDİ 2-3 SAAT SONRA HASTALANDI'Kıbrıs gazisi Şaban Baratalı ise, "Eşim taziyeye gitmiş. Geldi 2-3 sonra hastalandı. Sonrasında bana da bulaştırdı. Hastalığı çok ağır geçirdik. Bugün yarın geçer desek de tedavi alıyoruz. Nefes alamıyorum, tat ve koku yok. Vatandaşlar taziyeye, toplantıya gitmesinler. Bu hastalığı çeken bilir. Kimse umursamazlık yapmasın" ifadelerini kullandı.

Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalanan hasta: Çok pişmanım
Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalanan hasta: Çok pişmanım
Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalanan hasta: Çok pişmanım
Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalanan hasta: Çok pişmanım
Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalanan hasta: Çok pişmanım

Koronavirüs, Kayseri, Kıbrıs, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalanan hasta: Çok pişmanım - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama: Şu anda çok iyiyim Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor Başvurular 4 Ocak'ta başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı Maskesiz yakalanan sürücü, cezayı görünce babasının bile adını unuttu Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
10:38
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu         
09:59
Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı         
09:48
Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor         
09:35
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Balıkçılara 3 metre mesafe kuralı geliyor! Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'nde yoğunluk Balıkçılara 3 metre mesafe kuralı geliyor! Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'nde yoğunluk         
08:31
Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı         
08:05
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak         
07:29
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 11:02:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalanan hasta: Çok pişmanım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei