Taziyeden dönen araca çapraz ateş açıldı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Taziyeden dönen araca çapraz ateş açıldı: 2 ölü, 5 yaralı

12.01.2023 20:15

Taziyeden dönen araca çapraz ateş açıldı: 2 ölü, 5 yaralı Batman'ın Kozluk ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan araca, husumetlileri tarafından çapraz ateş açıldı.

Taziyeden dönen araca çapraz ateş açıldı: 2 ölü, 5 yaralı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan araca, husumetlileri tarafından çapraz ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, taziye dönüşü Kozluk ilçesinden Armutlu köyüne giden bir araç, daha önce aralarından husumet bulunan bir grup tarafından çapraz ateşe alındı. Araçta bulunan 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 5'i ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hastane ve köyde güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İHA
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Taziyeden dönen araca çapraz ateş açıldı: 2 ölü, 5 yaralı Taziyeden dönen araca çapraz ateş açıldı: 2 ölü, 5 yaralı BATMAN'DAKİ KAZADA LİSELİ MUHAMMED ÖLDÜ; 1'İ AĞIR, 4 KİŞİ YARALANDI BATMAN'DAKİ KAZADA LİSELİ MUHAMMED ÖLDÜ; 1'İ AĞIR, 4 KİŞİ YARALANDI

Tragger, Batman, Kozluk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taziyeden dönen araca çapraz ateş açıldı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taziyeden dönen araca çapraz ateş açıldı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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