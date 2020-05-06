Taziyenin ardından vaka sayısı arttı 4 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Van merkez İpekyolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalleye giriş çıkış yasaklanırken, jandarma güvenlik tedbiri aldı.

İpekyolu ilçesinde bağlı Ortanca Mahallesi'nde Eralan ailesinden 4, Eraygen ailesinden de 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla İpekyolu İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla dün karantina kararı alındı. Kurulan taziyeye katılarak korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşlarla temasta bulunan çok sayıda vatandaşın olduğu değerlendirilen Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alındı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye kuran vatandaşlar ve buna izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten, 'görevi ihmalden' İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alınırken hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan mahallenin girişinde tedbir alırken, mahallelerde sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)