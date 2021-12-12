Taziyeye geldiği Şanlıurfa'da öldürüldü - Son Dakika

- Taziyeye geldiği Şanlıurfa'da öldürüldü

ŞANLIURFA - Mersin'de oturan şahıs, taziye için geldiği Şanlıurfa'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti, kardeşi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesinde yaşandı. Mersinde ikamet eden Nihat Birgül, bir yakının taziyesi için Şanlıurfa'ya geldi. Kardeşi Cemil Birgül ile birlikte yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanan Nihat ve Cemil Birgül kardeşler, birkaç yüz metre mesafedeki Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen kardeşlerden Nihat Birgül kurtarılamayarak hayatını kaybederken Cemil Birgül'ün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine giden polis ekipleri, bölgede inceleme yaparak saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.