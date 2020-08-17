Taziyeye gidenleri taşıyan minibüs Bolu TEM Otoyolu'nda devrildi: 12 yaralı - Son Dakika

Taziyeye gidenleri taşıyan minibüs Bolu TEM Otoyolu'nda devrildi: 12 yaralı

İstanbul'dan Siirt'e taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün Bolu TEM Otoyolu'nda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Siirt'e taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün Bolu TEM Otoyolu'nda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Siirt'e taziyeye gidenleri taşıyan Şemseddin Kumek (41) kontrolündeki 34 LME 964 plakalı minibüs, seyir halinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücüsü ve araçta bulunan 12 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kaza hakkında inceleme başlatıldı. - BOLU

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 10:08

Kaynak: İHA

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