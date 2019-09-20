Son Dakika Haberleri: 'Tazminat alan hain ilan ediliyor'
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'Tazminat alan hain ilan ediliyor'

14 dakika önce

Her futbolcusu ile bire bir diyalog kurarak sistemini uygulatmaya çalışan Bulut, altyapı eğitimini Frankfurt'ta almasının kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Frankfurt'un altyapısı her zaman iyidir, Cenk Tosun oradan çıkıp bugünlere geldi.

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Her futbolcusu ile bire bir diyalog kurarak sistemini uygulatmaya çalışan Bulut, altyapı eğitimini Frankfurt'ta almasının kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Frankfurt'un altyapısı her zaman iyidir, Cenk Tosun oradan çıkıp bugünlere geldi. Altyapı  Türkiye'deki en büyük sıkıntı. Bir türlü ele alıp iyi bir seviyeye getiremedik" dedi. Bulut şöyle devam etti:


KULÜPLER DAHA SEÇİCİ


"Avrupa'da futbolcular kazandıkları parayı brüt olarak alıyorlar ama Türkiye'de net alıyorlar. Şimdi kulüpler farkına vardı daha seçici davranıyorlar. 24 yıl boyunca 50 milyon borcu olan bir kulübün aşağıya düştüğünü  hiç duymadım. Bonservisle alıp tazminatla gönderiyoruz. Tazminat alan yerli oyunculara hain muamelesi yapıyoruz. Neden? Onlar futbolcu değil mi? Hakkını arayan insanları karalıyoruz sonra takım bulamıyorlar. Yabancıyı kısıtlayarak yerliyi ön plana çıkarmayı doğru bulmuyorum. Çünkü yabancı birisi gelip yerini almaya çalışınca, oyuncularımız daha fazla zorluyor."

Cenk Tosun, Frankfurt, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:40 
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