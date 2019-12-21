"Tazminat davası açabilmek için 2 yıllık bir zaman aşımı süresi bulunmaktadır"

Avukat Samet Topçu, "Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açabilmek için kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıllık bir zaman aşımı süresi bulunmaktadır" dedi.



Avukat Samet Topçu, trafik kazalarında hangi davaların açılabileceğini, trafik kazası, tazminat davasının 'kime açılır ve maddi, manevi açılabilecek davalar nelerdir?' konusunda vatandaşları bilgilendirdi.



Avukat Samet Topçu, "Maalesef, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bir durum olan trafik kazaları neticesinde, bu haksız fiille uğrayan kişilerin ne gibi haklara sahip oldukları konusunda çok da bilinçli olmadıklarını gözlemlemekteyiz. Belirtmek gerekir ki Trafik Kazası Borçlar Kanunu anlamında, haksız fiil hükümleri çerçevesinde değerlendirilmekte olup, trafik kazası neticesinde meydana gelen bedensel veya mal varlıksal zararların tazmini bakımından da Borçlar Kanunu'ndaki haksız fiil hükümleri esas alınmaktadır" dedi.



Trafik kazası nedeniyle zarara uğrayan kişilerin ne gibi haklara sahip olduğunu kısaca özetlemek gerekirse; öncelikle trafik kazasına dayalı maddi ve manevi tazminat davalarındaki zaman aşımından bahsetmenin uygun olacağını dile getiren Topçu, "Öyle ki, trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açabilmek için kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıllık bir zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Davayı açacak olan kişi, uğramış olduğu zararı veya haksız fiili gerçekleştiren kişiyi daha sonra öğrenmiş olsa bile 10 yıllık nihai zaman aşımı süresi içerisinde, anılan davaları açmalıdır. Aksi halde, bu hakları zamanaşımına uğrayacaktır. Trafik kazası neticesinde bir yaralanma meydana gelmişse, buna dayalı tazminat davalarını, yaralanan şahıs açabilecektir. Trafik kazası neticesinde ölüm meydana gelmişse, ölen kişinin yakınları yani ölen şahıstan destek alan herkes, sağlığında ölen şahıstan destek aldığını ispat ederek, maddi ve manevi tazminat davası açabilecektir. Yine trafik kazası neticesinde uzuv kaybı gibi ağır bedensel yaralanmalar meydana gelmişse, bu durumda da,yaralanan kişinin yanında, yaralanan kişinin yakınlarının da manevi tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır.Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davası, aracın sahibi olmasa bile aracın sürücüsüne, aracın işleteni sıfatına sahip olan aracın ruhsat sahibine ve/veya aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğu sigorta şirketine açılabilir" diye konuştu.



Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davaları, davalılardan herhangi birinin ikamet adresindeki, kazanın gerçekleştiği yerdeki veya kaza geçiren şahsın ikametgah adresindeki asliye hukuk mahkemesinde açılabileceğini ifade eden Topçu, açıklamasını şöyle sürdürdü;



"Ölüm halinde açılacak olan tazminat davalarında, ölenin yakınları manevi tazminat talebinin yanında, cenaze giderleri, tedavi giderleri ve ölen şahıs yaşıyor olsaydı elde etmeyi umdukları maddi destekleri, maddi tazminat olarak talep edebilirler. Trafik kazasından kaynaklanan yaralanmalara ilişkin olarak açılacak tazminat davalarında ise, manevi tazminatın yanında, tüm tedavi giderleri, mahrum kalınan kazanç, efor kaybından uğranılan zararlar gibi ispatı mümkün olan her türlü maddi kaybın tazmini talep edilebilecektir. Bu anlamda, trafik kazasına maruz kalarak zarara uğrayanların, zaman aşımı sürelerini de dikkate alarak, tüm zararlarını talep etmelerinde yarar bulunmaktadır." - İSTANBUL