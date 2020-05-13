Tazminat ödeyecek

Bozyiğit, "Hayat" adlı şarkısını "Düşen Hep Yerde mi Kalır" adıyla değiştirerek izinsiz kullandığı iddiasıyla Bağcan'a dava açmıştı. 3 yıl önce davayı kısmen kabul eden mahkeme, Bağcan'ın 4 bin 500 lira maddi, 2 bin 500 lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Karara itiraz eden Bağcan, İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. İstinaf Mahkemesi, Bağcan'ın 4 bin 500 lira telif tazminatı ödemesine karar verdi. Ardından dava Yargıtay'a taşındı. Ancak Yargıtay temyiz taleplerini reddetti. İstinaf Mahkemesi'nin kararına göre Bağcan, 4 bin 500 lira maddi tazminatı 11 yıllık faiziyle ödeyecek.