Son Dakika Haberleri: Tazminata mahkum edilen Kongolu askeri liderin temyiz istemine ret
Son Dakika Güncel Haber

Tazminata mahkum edilen Kongolu askeri liderin temyiz istemine ret

2 saat önce

Hollanda'nın Lahey kentinde, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) bağlı temyiz mahkemesi, savaşa sürmek amacıyla çocukları askerliğe zorlamaktan suçlu bulunan ve 10 milyon dolar tazminata mahkum edilen Kongolu askeri lider Thomas Lubanga'nın bu karara yaptığı itirazı reddetti.

Tazminata mahkum edilen Kongolu askeri liderin temyiz istemine ret, System.String[]
Hollanda'nın Lahey kentinde, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) bağlı temyiz mahkemesi, savaşa sürmek amacıyla çocukları askerliğe zorlamaktan suçlu bulunan ve 10 milyon dolar tazminata mahkum edilen Kongolu askeri lider Thomas Lubanga'nın bu karara yaptığı itirazı reddetti.
Lubanga'nın yaklaşık 1,5 yıl önce verilen karara itirazını sonuçlandıran temyiz mahkemesi, 10 milyon dolarlık tazminatı yerinde buldu.
Temyiz mahkemesi aynı zamanda, tazminat isteminde bulunan 475 kişiden "savaş mağduru" kabul edilmeyen 48'inin yeniden başvuru yapabileceği kararı da verdi.
UCM yargılamaya 2006'da başladı
15 Aralık 2017'de 10 milyon dolar tazminata çarptırılan Lubanga, bu kararı temyiz mahkemesine götürmüştü.
Kararda, 475 mağdurdan 427'sinin Lubanga'nın işlediği savaş suçlarından doğrudan, binlerce kişinin de dolaylı mağdur olduğu belirtilmişti.
Mağdurların avukatları da başvurusu reddedilen 48 kişinin de "savaş mağduru" kabul edilmesi için temyiz isteminde bulunmuştu.
Mahkeme ayrıca, savaş mağduru kabul edilen 427 kişinin uğradığı zararın karşılanması için 3,4 milyon dolar ve bunun dışında belirlenecek savaş mağdurları için de 6,6 milyon dolar tazminat ödenmesi gerektiğini açıklamıştı.
UCM, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iç savaştaki rolü nedeniyle yakalanarak mahkemeye teslim edilen Lubanga'yı yargılamaya 2006'da başlamıştı.
Mahkeme Lubanga'yı, savaşa sürmek amacıyla çocukları askerliğe zorlamaktan suçlu bularak 2012'de 14 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Türk heyet, diplomatın şehit olduğu restoranda inceleme yaptı Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor Yargıtay Başsavcılığı'ndan, Cumhuriyet'in eski yönetici ve yazarlarına beraat talebi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:58:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tazminata mahkum edilen Kongolu askeri liderin temyiz istemine ret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]