TAZMİNATINI ALAMAYAN İŞÇİ, BELEDİYENİN MAKAM ARACINI HACZETTİRDİ - Son Dakika
Üye Girişi

TAZMİNATINI ALAMAYAN İŞÇİ, BELEDİYENİN MAKAM ARACINI HACZETTİRDİ

30.03.2022 15:59

KIRŞEHİR Belediyesi'nde işçi olarak çalışırken işten çıkarılan Serkan Dönmez, tazminatı 60 bin TL alacağı için belediyenin makam aracını haczettirdi.

KIRŞEHİR Belediyesi'nde işçi olarak çalışırken işten çıkarılan Serkan Dönmez, tazminatı 60 bin TL alacağı için belediyenin makam aracını haczettirdi.

Kırşehir Belediyesi'nde 2014 yılında aşçı olarak işe başlayan Serkan Dönmez, çalıştığı sürenin son 2 yılını Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak geçirdi. 8 yılın sonunda işine son verilen Serkan Dönmez, belediyeye karşı tazminat davası açtı. Açılan davada Serkan Dönmez, 60 bin TL tazminat hakkı kazandı. Parası ödenmeyen Dönmez'in hak ettiği tazminat bedeli icraya konuldu. Dönmez, icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağı 60 bin TL'nin tahsili için Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz'a tahsis edilen 40 BE 002 plakalı makam aracını haczettirdi. Çekiciye yüklenen otomobil otoparka götürüldü.

TAZMİNATINI ALAMAYAN İŞÇİ, BELEDİYENİN MAKAM ARACINI HACZETTİRDİ
TAZMİNATINI ALAMAYAN İŞÇİ, BELEDİYENİN MAKAM ARACINI HACZETTİRDİ
TAZMİNATINI ALAMAYAN İŞÇİ, BELEDİYENİN MAKAM ARACINI HACZETTİRDİ

YORUMLAR
500
Parasını alamayan işçi, belediyenin makam aracını haczettirdi Parasını alamayan işçi, belediyenin makam aracını haczettirdi Koçtaş Fix mağazalarında kampanya Koçtaş Fix mağazalarında kampanya

Türk Lirası, Kırşehir, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAZMİNATINI ALAMAYAN İŞÇİ, BELEDİYENİN MAKAM ARACINI HACZETTİRDİ - Son Dakika


Son Dakika
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
15:52 İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı
15:40 Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
15:11 MHK'nın görevden aldığı Cüneyt Çakır'ı İsviçre kapıyor: Gel, bizim maçları yönet!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 16:21:12. #1.13#
SON DAKİKA: TAZMİNATINI ALAMAYAN İŞÇİ, BELEDİYENİN MAKAM ARACINI HACZETTİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement