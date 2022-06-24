Tazminatını kurtarmaya çalışırken 'sahte avukat' tarafından dolandırıldı - Son Dakika
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Tazminatını kurtarmaya çalışırken 'sahte avukat' tarafından dolandırıldı

24.06.2022 11:30
Tazminatını kurtarmaya çalışırken 'sahte avukat' tarafından dolandırıldı

BURSA'da çalıştığı tekstil fabrikasından tazminatsız çıkarılan Yaşar Pilavcı (32), Ali Ö. ile tanıştı.

BURSA'da çalıştığı tekstil fabrikasından tazminatsız çıkarılan Yaşar Pilavcı (32), Ali Ö. ile tanıştı. Bu kişi, avukat olduğunu iddia ettiği kızı Z.Ö.'nün Bursa Barosu'na kayıtlı Engin Kara'nın yanında çalıştığını ve yardımcı olabileceğini söyledi. Z.Ö. ile buluşup, anlaşan Pilavcı, verilen hesaba 3 bin 192 TL gönderdi. Daha sonra kendisine telefondan gönderilen mahkeme tutanağının sahte olduğunu öğrenen Pilavcı, bürosuna gittiği Kara'dan böyle birini tanımadığı bilgisini alınca, suç duyurusunda bulundu.

Yaşar Pilavcı bir süre önce çalıştığı tekstil fabrikasından tazminatı ödenmeden işten çıkarıldı. Pilavcı, yeni tanıştığı ve isminin Ali Ö. olduğunu söyleyen kişiye mağduriyetini anlattı. Bunun üzerine Ali Ö., 'Avukat olan kızım Z.Ö., Bursa'nın eni iyi avukatlarından Engin Kara'nın yanında çalışıyor. Az bir ücretle senin davanı takip edip, tazminatını alabilir' teklifinde bulundu. Bunu kabul eden Pilavcı, Z.Ö. ile bir çay ocağında buluşup, 7 bin TL avukatlık ve 1800 TL dosya masrafı karşılığında anlaştı. Yaşar Pilavcı, Z.Ö.'nün verdiği hesap numarasına, dosya masrafı ve diğer giderler için 3 bin 192 TL gönderdi. Bir süre sonra Z.Ö., WhatsApp üzerinden Bursa 2'nci İş Mahkemesi'nde açılan dava ile ilgili tutanağı gönderdi. Yaşar Pilavcı, tanıştığı bir başka avukata gösterdiği mahkeme tutanağının sahte olduğunu öğrenince, Z.Ö.'nün yanında çalıştığını söylediği Avukat Engin Kara'nın bürosuna gitti. Pilavcı, Kara'dan da böyle bir kişiyi tanımadığı yanıtını alınca dolandırıldığını anladı.

SAHTE DURUŞMA ZAPTI DÜZENLENDİKendi adı kullanılarak dolandırıcılık yapılması üzerine Yaşar Pilavcı ile birlikte adliyeye giden Avukat Engin Kara, mağduru dava tutanağına konu olan 2'nci İş Mahkemesi'ne götürdü. Burada yapılan incelemede, Z.Ö. tarafından gönderilen duruşma zaptının sahte olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Avukat Kara ile Pilavcı savcılığa giderek,  Z.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. 'Sahte avukat' Z.Ö.'den şikayetçi olan Yaşar Pilavcı, şu ifadeleri kullandı: "Avukat Engin Kara, dolandırıldığımı söyleyerek bana yardımcı olmasa ben hala daha davamın olduğunu ve tazminat kazandığımı zannedecektim. Dava açmak için avukata vekaletname verilmesi gerektiğini bilmiyordum. Dolandırıcılar benden avukatlık ücreti adı altında para aldılar."'VEKALETNAME VERİLMEDEN DAVA AÇILMAZ'Avukat Engin Kara ise vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak şunları kaydetti:

"Noterde vekaletname vermediğiniz ve karşılıklı olarak anlaşmadığınız hiç kimse sizin adınıza hukuki işlemler yapamaz. Bu tür dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için vatandaşlar e-Devlet uygulaması üzerinden taraf oldukları tüm davaları görebilir. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Sahte duruşma tutanağında adımı geçiren ve yanımda çalıştığını söyleyerek Yaşar Pilavcı'yı dolandıranların en kısa zamanda yakalanarak, adalet önünde bu yaptıklarının bedelini ödemelerini sağlayacağım."


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Kaynak: DHA

Engin Kara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tazminatını kurtarmaya çalışırken 'sahte avukat' tarafından dolandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tazminatını kurtarmaya çalışırken 'sahte avukat' tarafından dolandırıldı - Son Dakika
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