Tb2 Siha 11'inci Eğitim Dönemi Başladı
1 saat önce
Selçuk Bayraktar, TB2 SİHA 11'inci eğitim döneminin başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Selçuk Bayraktar
, TB2 SİHA 11'inci eğitim döneminin başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TB2 SİHA 11'inci eğitim döneminin başladığını duyurdu. Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar TB2 SİHA 11. eğitim dönemi, TSK
personelimizle Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz ilk dersle başladı. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:23 Kaynak: İHA
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