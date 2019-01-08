Son Dakika Haberleri: Tb2 Siha 11'inci Eğitim Dönemi Başladı

Tb2 Siha 11'inci Eğitim Dönemi Başladı

40 dakika önce

TB2 SİHA 11'inci eğitim dönemi başladı Eğitim dönemi başladı, Selçuk Bayraktar sosyal medyadan duyurduİSTANBUL - Selçuk Bayraktar, TB2 SİHA 11'inci eğitim döneminin başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

TB2 SİHA 11'inci eğitim dönemi başladı
Eğitim dönemi başladı, Selçuk Bayraktar sosyal medyadan duyurdu

İSTANBUL - Selçuk Bayraktar, TB2 SİHA 11'inci eğitim döneminin başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TB2 SİHA 11'inci eğitim döneminin başladığını duyurdu. Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar TB2 SİHA 11. eğitim dönemi, TSK personelimizle Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz ilk dersle başladı. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:46 Kaynak: İHA

Selçuk Bayraktar, Genel
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