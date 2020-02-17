TB2L: Çorlu Belediyesi: 71 - Erzurum BŞB: 64 - Son Dakika
Son Dakika Spor TB2L: Çorlu Belediyesi: 71 - Erzurum BŞB: 64 - Son Dakika Spor

TB2L: Çorlu Belediyesi: 71 - Erzurum BŞB: 64

7 saat önce

Türkiye 2. Basketbol Ligi'nde (TB2L) mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) sahasında konuk ettiği Erzurum BŞB'yi 71-64 yenerek ligdeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

TB2L: Çorlu Belediyesi: 71 - Erzurum BŞB: 64, System.String[]

Türkiye 2. Basketbol Ligi'nde (TB2L) mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) sahasında konuk ettiği Erzurum BŞB'yi 71-64 yenerek ligdeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.


Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maçta Murat Amaç, Abdullah Uyanık ve Baran Avşar hakem üçlüsü görev aldı. İlk periyodu 22 - 17 önde tamamlayan Çorlu Belediyesi ikinci periyotta sayı üretmekte zorlanınca takımlar soyunma odasına 31 - 31'lik eşitlikle girdi. Başa baş geçen üçüncü periyotta konuk Erzurum takımına 3 sayılık üstünlük kuran ÇBSK final periyoduna 48 - 45 önde girdi. Skordaki üstünlüğünü son periyotta da sürdüren Çorlu temsilcisi karşılaşmadan 7 sayı farkla 71 - 64 galip ayrılan taraf oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi kaydettiği 21 sayı ile Erzurum Büyükşehir Belediyespor'dan Onur Özkapıcı olurken ÇBSK'da en skorer isim 20 sayı bulan ve 8'de ribaunt alan Mehmet Oğuzhan Kızıl oldu.


İki takım arasında ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı da Çorlu Belediyesi 8 sayı farkla 83 - 75 kazanmıştı.


ÇBSK fikstür gereği gelecek haftayı maç yapmadan geçecek. Çorlu ekibi 1 Mart 2020 tarihinde Ankara temsilcisi Başkent Yenişehir takımını konuk edecek. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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