TBB 3. Projeler ve Dış İlişkiler Kongresi tamamlandı - Son Dakika

TBB 3. Projeler ve Dış İlişkiler Kongresi tamamlandı

24.12.2020 16:35
TBB 3. Projeler ve Dış İlişkiler Kongresi tamamlandı, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından belediyeler, kamu kurumları ve bakanlıkların ilgili birimlerinde çalışan yönetici ve personelin katılımıyla çevrim içi olarak "Projeler ve Dış İlişkiler Kongresi" düzenlendi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından belediyeler, kamu kurumları ve bakanlıkların ilgili birimlerinde çalışan yönetici ve personelin katılımıyla çevrim içi olarak "Projeler ve Dış İlişkiler Kongresi" düzenlendi.

TBB'nin açıklamasına göre, kongrede, dünya çapında hibe fonlar, kardeş şehir ve yerel diplomasi uygulamaları konuşuldu.

Toplantının açılışında konuşan Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Hakan Atik, AB mali yardımlarından bahsetti.

Kongrenin, AB sürecinde yapılan çalışmaları destekleyen ve anlamlı sonuçlar alınmasına vesile olan özel bir girişim olduğunu aktaran Atik, Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA), IPA II-III, Birlik Programları Erasmus, Ufuk Avrupa gibi programlar hakkında bilgi verdi.

Atik, gelecek dönemde açılacak hibe programları ve 2021-2027 döneminde belediyelerin katılım sağlayabileceği yeni programlara değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"AB Başkanlığı olarak sürecin yerelde sahiplenildiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Tüm yerel yönetimlere kendi içerisinde sadece AB kaynaklarından yararlanmak amaçlı olmasa da kalıcı personel desteği açısından sürekliliği sağlanabilen bir proje birimi kurmalarını tavsiye ediyoruz. Başkanlık olarak ihtiyaç halinde uygulama konusundaki tüm bilgi ve becerilerimizi bu sürece memnuniyetle dahil ederiz."

"Tüm yerel yönetimler proje birimleri kurmalı"

Türkiye Ulusal Ajansı Genel Koordinatörü Sefa Yahşi ise, ocaktan itibaren ajans olarak yoğun bir bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine başlayacaklarını bildirdi.

Sunumunda AB mali yardımları, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma (ESC) programı, proje başvuruları, 2021-2027 dönemi için öngörülen bütçeler ve belediyelere sağlanan hibe destekleri hakkında bilgiler veren Yahşi, belediyelerin proje birimleri çalışanlarının eğitim ve faaliyetlere katılımlarını çok önemsediklerini anlattı.

TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası Dr. Özlem Gezici Koç da yaptığı sunumda AB çerçeve programları, Ufuk 2020 Projeleri, katılım ve fonlama kuralları, proje tipleri, fonlama kuralları ve Yeşil Mutabakat (Green Deal ) Çağrısı, Ulusal Koordinasyon Ofisi faaliyetleri hakkında detaylar paylaştı.

"Belediyeler salgın sürecinde kesintisiz çalıştı"

TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, salgın sürecinde belediyelerin halkın sağlığı ve refahı için kesintisiz çalıştığını aktarırken belediyelerin bu dönemde önemli gelir kaybına uğradığının altını çizdi.

OECD tahminlerine göre şehirlerde uygulanan bir aylık kapanmanın şehirlerin ekonomisini yüzde 1,5 daralttığını kaydeden Ekici, Türkiye'nin yerinde tedbirler aldığını ancak aşı yaygınlaşana kadar gidilecek daha çok fazla yol olduğunu anlattı.

Ekici, tedbirlerin en yaygın uygulandığı alanlardan olan toplu taşıma hizmetlerinin bu süreçte aralıksız devam ettiğini anımsatarak, bu alanda alınan tedbirlere ve pandeminin sektöre olumsuz etkilerine değindi.

Belediyelerin mali olarak zorlandıkları bu dönemde onların finansman bulma çalışmalarına daha etkin destek vermek için TBB'nin kurumsal yapısının güçlendirildiğini belirten Ekici, "TBB Başkanı Fatma Şahin'in göreve geldiğinde ilk düşüncelerinden birisi de proje ve finansman birimi oluşturmaktı. Bu birimlerle yürütülecek AB projeleri şehirlerin gelişmesine, kalkınmasına, dünya kenti olmasına ve kapasitelerinin artmasına vesile olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bankalar Birliği, Avrupa Birliği, Türkiye, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TBB 3. Projeler ve Dış İlişkiler Kongresi tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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