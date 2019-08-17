Son Dakika Haberleri: TBB, Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak
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TBB, Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak

55 dakika önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulunun, Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenecek Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacağı bildirildi.

TBB, Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, System.String[]
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulunun, Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenecek Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacağı bildirildi.
TBB'den yapılan yazılı açıklamada, Yargıtay Başkanlığının, Adli Yıl Açılış Töreni'ne TBB Başkanı'nı davet etmesi üzerine, konunun TBB Yönetim Kurulu'nda tüm yönleriyle görüşüldüğü belirtildi.
TBB Yönetim Kurulunun törene katılım sağlanmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılacak ve eskiden beri gelen geleneğin devamı olarak Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit ile Adli Yıl açış konuşmasını yapacaktır. Meslektaşlarımızın ve milletimizin beklentisi sorunlarımızın konuşarak çözülmesidir. Bizim de sorunları konuşarak, iletişim kurarak hep birlikte çözebileceğimize inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay Başkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:06 Kaynak: AA
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