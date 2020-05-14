TBB: Banka şubeleri 18 Mayıs'ta 15 ilde kapalı olacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15 ildeki banka şubelerinin 18 Mayıs günü kapalı olacağını açıkladı.

TBB Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"T.C. İçişleri Bakanlığı 'nın 18 Mayıs 2020 tarihinde uygulanacak 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' kararına istinaden, kararda belirtilen 15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacaktır.

"Kısıtlama kapsamındaki bu 15 ilde yerleşik olan müşteriler bankacılık işlemlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilebilecektir.

"Edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 18 Mayıs 2020 tarihli müşterilerin ise edimlerinin 20 Mayıs 2020 tarihine ötelenmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunulmuştur.

"Üyelerden, kararda yer alan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs 2020 tarihli

tarihli edimlere ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirimlerinin Risk

Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılması istenmiştir."