Tbb: "Bankacılık Sektörümüz Güçlü ve Sağlıklı Bir Yapıdadır.

TBB: "Bankacılık sektörümüz güçlü ve sağlıklı bir yapıdadır.

TBB: "Bankacılık sektörümüz güçlü ve sağlıklı bir yapıdadır. Beklenmedik risklere dayanabilecek donanıma ve bunları yönetebilecek tecrübeye sahiptir."

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