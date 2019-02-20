Tbb: "Bankacılık Sektörümüz Güçlü ve Sağlıklı Bir Yapıdadır.
1 saat önce
TBB: "Bankacılık sektörümüz güçlü ve sağlıklı bir yapıdadır.
TBB: "Bankacılık sektörümüz güçlü ve sağlıklı bir yapıdadır. Beklenmedik risklere dayanabilecek donanıma ve bunları yönetebilecek tecrübeye sahiptir."
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:07 Kaynak: AA
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