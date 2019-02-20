Son Dakika Haberleri: Tbb: "Bankacılık Sektörümüz Güçlü ve Sağlıklı Bir Yapıdadır.

Tbb: "Bankacılık Sektörümüz Güçlü ve Sağlıklı Bir Yapıdadır.

1 saat önce

TBB: "Bankacılık sektörümüz güçlü ve sağlıklı bir yapıdadır.

Tbb:
TBB: "Bankacılık sektörümüz güçlü ve sağlıklı bir yapıdadır. Beklenmedik risklere dayanabilecek donanıma ve bunları yönetebilecek tecrübeye sahiptir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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