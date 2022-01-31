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TBB, "Basın ve Yayım Faaliyetleri" genelgesinin iptali istemiyle Danıştayda dava açtı - Son Dakika

TBB, "Basın ve Yayım Faaliyetleri" genelgesinin iptali istemiyle Danıştayda dava açtı

31.01.2022 17:58
TBB, "Basın ve Yayım Faaliyetleri" genelgesinin iptali istemiyle Danıştayda dava açtı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 29 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Basın ve Yayım Faaliyetleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 29 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Basın ve Yayım Faaliyetleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre başvuru dilekçesinde, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ndeki hükümlere atıf yapıldı.

İptal davasına konu edilen genelge yürürlükte kaldığı sürece bazı olumsuzlukların yaşanacağı iddia edilen dilekçede gerek Anayasa'da gerek anayasal hüküm gereği uymakla yükümlü bulunulan uluslararası belgelerde, kişilere tanınan temel hak ve özgürlüklerin ihlal edileceği savunuldu.

İfade ve basın özgürlüğünün karşısındaki kavram olan sansürün ötesinde "otosansür" etkisi oluşacağı aktarılan dilekçede, hukuki belirliliği bulunmayan, öznel ve yoruma açık ifadeler ile anayasal temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması sonucunu doğuracak dava konusu genelge ile verilen talimatın, ilgili mevzuatı uygulayan ve zaman zaman anayasal temel hak ve özgürlüklere yasa gereği dokunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının takdir yetkisini baltalayacağı öne sürüldü.

Dilekçede genelgenin, talimat verilen kamu kurum ve kuruluşlarının bu zamana kadar olan yasa maddelerini yorumlama faaliyetlerini Anayasa'nın "ölçülülük" ilkesine aykırı şekilde dönüştüreceği, ilgili kanunlarda mevcut sınırlamaları aşmaları sonucunu doğurarak temel hakkın özüne dokunacağı ve anayasal hükümlere aykırılık oluşturacağı iddia edildi.

Dava dilekçesinde şunlar kaydedildi:

"Genelge ile belirsiz tanımlamalar üzerinden ifade ve basın yayın özgürlüklerinin özüne dokunma tehlikesi ve uygulamasına yol açılması hukuk devleti ilkesi ile ters düşmekte ve temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla belirli amaçlar doğrultusunda sınırlanacağına ilişkin anayasal hükme de aykırılık teşkil etmektedir. Bu çerçevede genelgenin, Anayasa'nın 2. maddesinde yer alan 'hukuk devleti' ilkesine, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin 13. maddesine, ifade özgürlüğünü teminat altına alan 26. maddesine, basın özgürlüğüne ilişkin 28. maddesi ile süreli ve süresiz yayınlara ilişkin 29. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir."

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Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Anayasa, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBB, 'Basın ve Yayım Faaliyetleri' genelgesinin iptali istemiyle Danıştayda dava açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBB, "Basın ve Yayım Faaliyetleri" genelgesinin iptali istemiyle Danıştayda dava açtı - Son Dakika
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