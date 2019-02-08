TBB Başkanı Aydın Bursa iş dünyasıyla buluşacak
1 saat önce
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), şubat ayı Sinerji Toplantısı'nda Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ı konuk edecek.
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), şubat ayı Sinerji Toplantısı'nda Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ı konuk edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:00
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