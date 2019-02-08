Son Dakika Haberleri: TBB Başkanı Aydın Bursa iş dünyasıyla buluşacak

TBB Başkanı Aydın Bursa iş dünyasıyla buluşacak

1 saat önce

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), şubat ayı Sinerji Toplantısı'nda Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ı konuk edecek.

TBB Başkanı Aydın Bursa iş dünyasıyla buluşacak , System.String[]
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), şubat ayı Sinerji Toplantısı'nda Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ı konuk edecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:00 

Rumeli, Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 243 Kişiyi İşe Alacak Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı

Erdoğan'ın "Halk Sebze Geliyor" Açıklamasının Ardından Fiyatlar Düştü ABD'de Yayımlanan Dergi, Amazon'un Sahibi Bezos'a Çıplak Fotoğraflarıyla Şantaj Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 14:54:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBB Başkanı Aydın Bursa iş dünyasıyla buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]