Son Dakika Haberleri: TBB Başkanı Aydın: "Elinde Olmayan TL ile Yüksek Miktarda Döviz Almaya Kalkan Yatırımcılar Satın...

TBB Başkanı Aydın: "Elinde Olmayan TL ile Yüksek Miktarda Döviz Almaya Kalkan Yatırımcılar Satın...

1 saat önce

TBB Başkanı Aydın: "Elinde olmayan TL ile yüksek miktarda döviz almaya kalkan yatırımcılar satın aldıkları döviz için TL bulamamışlardır.

TBB Başkanı Aydın:
TBB Başkanı Aydın: "Elinde olmayan TL ile yüksek miktarda döviz almaya kalkan yatırımcılar satın aldıkları döviz için TL bulamamışlardır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA

Aydın, Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi
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