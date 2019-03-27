TBB Başkanı Aydın: "Elinde Olmayan TL ile Yüksek Miktarda Döviz Almaya Kalkan Yatırımcılar Satın...
1 saat önce
TBB Başkanı Aydın: "Elinde olmayan TL ile yüksek miktarda döviz almaya kalkan yatırımcılar satın aldıkları döviz için TL bulamamışlardır.
TBB Başkanı Aydın
: "Elinde olmayan TL ile yüksek miktarda döviz almaya kalkan yatırımcılar satın aldıkları döviz için TL bulamamışlardır."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA
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