Son Dakika Haberleri: TBB Başkanı Aydın: "Türkiye'deki Bankalar Kendileri TL Likiditesi Aramaktadır, Likiditenin Kaynağı...

TBB Başkanı Aydın: "Türkiye'deki Bankalar Kendileri TL Likiditesi Aramaktadır, Likiditenin Kaynağı...

1 saat önce

TBB Başkanı Aydın: "Türkiye'deki bankalar kendileri TL likiditesi aramaktadır, likiditenin kaynağı değildirler.

TBB Başkanı Aydın:
TBB Başkanı Aydın: " Türkiye'deki bankalar kendileri TL likiditesi aramaktadır, likiditenin kaynağı değildirler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA

Aydın, Türkiye, Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye'den Çekiniyor Son Dakika! Göçmenler Libya Açıklarında Kendilerini Kurtaran Gemiyi Kaçırdı Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 20:16:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBB Başkanı Aydın: "Türkiye'deki Bankalar Kendileri TL Likiditesi Aramaktadır, Likiditenin Kaynağı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]