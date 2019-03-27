TBB Başkanı Aydın: "Türkiye'deki Bankalar Kendileri TL Likiditesi Aramaktadır, Likiditenin Kaynağı...
1 saat önce
TBB Başkanı Aydın: "Türkiye'deki bankalar kendileri TL likiditesi aramaktadır, likiditenin kaynağı değildirler.
TBB Başkanı Aydın
: " Türkiye
'deki bankalar kendileri TL likiditesi aramaktadır, likiditenin kaynağı değildirler."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA
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