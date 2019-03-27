TBB Başkanı Aydın: "(Türkiye'deki Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermedikleri...
1 saat önce
TBB Başkanı Aydın: "(Türkiye'deki bankaların yurt dışındaki bankalara likidite vermedikleri iddiaları) Bu değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır.
TBB Başkanı Aydın
: "( Türkiye
'deki bankaların yurt dışındaki bankalara likidite vermedikleri iddiaları) Bu değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA
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