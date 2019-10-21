TBB Başkanı Aydın: Yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor
10 dakika önce
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Yatırımcılar, 2020 yılında toparlanmanın devam etmesini bekliyor ve Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyuyorlar.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Yatırımcılar, 2020 yılında toparlanmanın devam etmesini bekliyor ve Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyuyorlar." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:01
Tescilli güzel Deniz Özde Sürmeli: Estetikliden Türkiye güzeli olamaz! Ahmet Türk, "Kürtlerin yüzü Türkiye'ye dönük" sözleriyle sosyal medyada gündem oldu Teröristler Resulayn'dan ambulanslarla kaçıyor Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikler Rasulayn'dan Ceylanpınar ilçesine çıkış yaptı