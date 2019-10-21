Son Dakika Haberleri: TBB Başkanı Aydın: Yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor
Son Dakika Ekonomi TBB Başkanı Aydın: Yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor

TBB Başkanı Aydın: Yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor

10 dakika önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Yatırımcılar, 2020 yılında toparlanmanın devam etmesini bekliyor ve Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyuyorlar.

TBB Başkanı Aydın: Yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Yatırımcılar, 2020 yılında toparlanmanın devam etmesini bekliyor ve Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyuyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye Bankalar Birliği, Hüseyin Aydın, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:01 
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