TBB Başkanı Aydın: "Yatırımcılardan TL'ye Güveni Sürdürmelerini Bekliyor, Yanlış Hesap Yapanların...
1 saat önce
TBB Başkanı Aydın: "Yatırımcılardan TL'ye güveni sürdürmelerini bekliyor, yanlış hesap yapanların yanlışlarından dönmelerini tavsiye ediyoruz.
TBB Başkanı Aydın
: "Yatırımcılardan TL'ye güveni sürdürmelerini bekliyor, yanlış hesap yapanların yanlışlarından dönmelerini tavsiye ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA
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