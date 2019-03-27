Son Dakika Haberleri: TBB Başkanı Aydın: "Yatırımcılardan TL'ye Güveni Sürdürmelerini Bekliyor, Yanlış Hesap Yapanların...

TBB Başkanı Aydın: "Yatırımcılardan TL'ye Güveni Sürdürmelerini Bekliyor, Yanlış Hesap Yapanların...

1 saat önce

TBB Başkanı Aydın: "Yatırımcılardan TL'ye güveni sürdürmelerini bekliyor, yanlış hesap yapanların yanlışlarından dönmelerini tavsiye ediyoruz.

TBB Başkanı Aydın:
TBB Başkanı Aydın: "Yatırımcılardan TL'ye güveni sürdürmelerini bekliyor, yanlış hesap yapanların yanlışlarından dönmelerini tavsiye ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA

Aydın, Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi
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