TBB Başkanı Erinç Sağkan Samsun Atatürk Anıtı önünde açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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TBB Başkanı Erinç Sağkan Samsun Atatürk Anıtı önünde açıklama yaptı Açıklaması

29.03.2022 14:22
TBB Başkanı Erinç Sağkan Samsun Atatürk Anıtı önünde açıklama yaptı Açıklaması

Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasına katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Bütün Türkiye'nin kalbi ve ruhu burada.

Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasına katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Bütün Türkiye'nin kalbi ve ruhu burada. Aynı zamanda sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi de bizim için önemlidir." dedi.

Sağkan, duruşmanın ardından Atatürk Anıtı önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırının vicdanlarda çok büyük bir yara açtığını söyledi.

Samsun'da anıta yapılan saldırının sadece Atatürk'ün manevi değerlerine veya büstüne yapılan bir saldırı olmadığına inandıklarını belirten Sağkan, "Aynı zamanda Cumhuriyetin kurucu değerlerine yapılan bir saldırıdır. Arkasında başka bir planın, başka bir kin ve nefretin ve toplumsal barışa dönük ciddi bir saldırı olduğu inancındayız. Gerçekten bu saldırının arka planının araştırılmasının Cumhuriyet savcılarının başta bu ülkeye borcu olduğu inancındayız." diye konuştu.

Sanıkların, "Bir maddenin etkisi altında bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini, yaptıklarının tam olarak bilincinde olmadıklarını, ancak bunun arkasında bir başka unsur aranmaması gerektiği" yönünde savunmalarını ortaya koyduklarını ifade eden Sağkan, "Bizim ceza sistemimizde ihtiyari madde kullanımının cezasızlığa sebebiyet vermeyeceğini biliyoruz. Kişiler yaptıklarının sonucuna katlanmak durumundalar." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Barolar Birliği, Ordu, Giresun ve Samsun baro başkanları olarak burada olduklarını aktaran Sağkan, şöyle devam etti:

"Ancak birçok baromuz da bundan sonraki duruşmalarda bizimle beraber muhakkak bulunacaklardır. Telefonla ulaşarak bizimle birlikte olduklarını bildirdiler. Bütün Türkiye'nin kalbi ve ruhu burada. Aynı zamanda sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi de bizim için önemlidir. Bu yargılama sadece Atatürk'ün heykeline bir saldırı yargılaması değil. Bu yargılama Milli Mücadele'nin başladığı kentte bizim Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine yönelik bir saldırının yargılamasıdır. Sonuna kadar bu yargılamayı takip etmeye devam edeceğiz."

Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran da duruşmanın takipçisi olacaklarını kaydetti.

TBB Başkanı Erinç Sağkan Samsun Atatürk Anıtı önünde açıklama yaptı Açıklaması
TBB Başkanı Erinç Sağkan Samsun Atatürk Anıtı önünde açıklama yaptı Açıklaması
TBB Başkanı Erinç Sağkan Samsun Atatürk Anıtı önünde açıklama yaptı Açıklaması

YORUMLAR
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Mustafa Kemal Atatürk, Erinç Sağkan, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBB Başkanı Erinç Sağkan Samsun Atatürk Anıtı önünde açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika


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