TBB Başkanı Fatma Şahin, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TBB Başkanı Fatma Şahin, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

30.03.2022 21:03
TBB Başkanı Fatma Şahin, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'deki bütün belediye başkanlarıyla mevcut ulaşımı çevre dostu ulaşıma döndürmeye çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'deki bütün belediye başkanlarıyla mevcut ulaşımı çevre dostu ulaşıma döndürmeye çalıştıklarını bildirdi.

Şahin, ATO Cogresium'da Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nda "Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm" başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Şehir ekonomisini yönetebilmek için iklim eylem planının yapılması gerektiğini söyleyen Şahin, 2014'te iklim master planını hayata geçirdiklerini belirtti.

Sanayi kenti Gaziantep'te, sanayiyi yeşil hale dönüştürmek istediklerini ifade eden Şahin, bunun için doğaya atılan atığın ağaçları kurutmaması, balıkları öldürmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Sıfır Atık Projesinin çok önemli olduğunu dile getiren Şahin, "İnorganik ve organik atıkları ayrıştırarak organik olan hayvan atıklarından, sıvı gübreden biyogaz üreten ilk belediyelerden biri olduk." ifadesini kullandı.

Hava kirliliğini daha da azaltmak için kömür yerine doğal gaz kullanmayı teşvik ettiklerini aktaran Şahin, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için iklim kanununun çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Ekolojik kentin altyapısını oluşturmak istediklerini bildiren Şahin, "Bütün belediye başkanlarımızla birlikte mevcut ulaşımı çevre dostu ulaşıma döndürmeye çalışıyoruz. Avrupa'da bisiklet bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Biz istiyoruz ki bütün şehirlerimiz, bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullansın." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da suyun tüketiminin kontrolünün belediyelerde olması gerektiğini dile getirdi.

Kuraklığın sık sık yaşanmaya başlamasıyla su tasarrufu yapmanın daha da önemli hale geldiğine dikkati çeken Yavaş, atık suların yeniden kullanıma kazandırılması çalışmasını başlattıklarını açıkladı.

Zirvede Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

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Türkiye Bankalar Birliği, Fatma Şahin, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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