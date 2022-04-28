TBB Başkanı Fatma Şahin, Kadın Adayları Destekleme Derneği ile görüştü - Son Dakika
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TBB Başkanı Fatma Şahin, Kadın Adayları Destekleme Derneği ile görüştü

28.04.2022 13:01
TBB Başkanı Fatma Şahin, Kadın Adayları Destekleme Derneği ile görüştü

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA) temsilcileri, Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında yürütülen "Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz" projesi ile ilgili görüşmek üzere Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve...

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA) temsilcileri, Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında yürütülen "Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz" projesi ile ilgili görüşmek üzere Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, 17 belediye tarafından imzalanarak KA.DER'e iletilen, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin (CEMR) Avrupa'da yerel ve bölgesel düzeyde kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamak üzere 2006 yılında başlattığı "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı"nı Şahin'e teslim etmek amacıyla yapılan söz konusu ziyarette, projenin gelişmesi ve yaygınlaştırılması için yapılabilecekler ele alındı.

Projenin detaylarının görüşüldüğü ziyarette, Şahin de Gaziantep'te kadınlara yönelik hayata geçirilen eğitim ve meslek edindirme çalışmalarına ilişkin heyeti bilgilendirdi.

YORUMLAR
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Edremit Belediyesi, Fatma Şahin, Türkiye, Ka Der, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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