TBB Başkanı Feyzioğlu: "Arama kurtarmada dünya çapında bir iş çıkartıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBB Başkanı Feyzioğlu: 'Arama kurtarmada dünya çapında bir iş çıkartıyoruz' - Son Dakika

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Arama kurtarmada dünya çapında bir iş çıkartıyoruz"

6 saat önce

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşması ELAZIĞ - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşması ELAZIĞ - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

TBB Başkanı Feyzioğlu: Arama kurtarmada dünya çapında bir iş çıkartıyoruz

Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:41 Kaynak: AA
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