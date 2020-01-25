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TBB Başkanı Feyzioğlu: "Arama kurtarmada dünya çapında bir iş çıkartıyoruz"
6 saat önce
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşması ELAZIĞ - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:41 Kaynak: AA
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