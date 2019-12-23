TBB Başkanı Feyzioğlu, çocukluğunun geçtiği konağı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBB Başkanı Feyzioğlu, çocukluğunun geçtiği konağı ziyaret etti - Son Dakika

TBB Başkanı Feyzioğlu, çocukluğunun geçtiği konağı ziyaret etti

7 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği İç Anadolu Barolar Toplantısı için geldiği Kayseri'de, çocukluğunun geçtiği Talas ilçesindeki konağı gezdi.

TBB Başkanı Feyzioğlu, çocukluğunun geçtiği konağı ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği İç Anadolu Barolar Toplantısı için geldiği Kayseri'de, çocukluğunun geçtiği Talas ilçesindeki konağı gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyzioğlu, Türkiye'nin çeşitli illerinden baro başkanları ile dedesi Turhan Feyzioğlu'ndan kalan Feyzioğlu Konağı'nı gezdi.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan konak hakkında bilgi alan Feyzioğlu, ziyarette anılarını tazelediğini ve çok farklı duygular içerisinde olduğunu belirtti.

Feyzioğlu, konağın her köşesinde farklı bir anısının olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Talas Belediyesine teşekkür ediyorum. Konağın belediyemizin hizmetinde olması ve halkın kullanımına açılmış olması benim için çok önemli. Vaktiyle İl Özel İdaresi kamulaştırmıştı onlara da çok teşekkür ediyorum. Burası 1980'e kadar yazları geldiğimiz bir konaktı. Büyük dedemin aldığı, her köşesinde hatırası olan, atalarımın hatırası olan bir konak burası. İşte bir tarafta büyükannemi hatırlıyorum, halamı hatırlıyorum çamaşır yıkarken, yemek yapılırken mutfağı hatırlıyorum. Yediğim fiskeleri bile hatırlıyorum. Biz şuradaki yan odada yer yataklarında 20 tane çocuk kalırdık. Tabii o zaman aileler çok çocuklu, çok kardeş var. Kardeş çocukları buraya geldiğimiz için her bir kardeşin de en az 4-5 çocuğu var, hepimiz yan yana yatardık. Halamız başımızda."

Bütün bir yaz dışarı çıkmadan vakit geçirdiklerini anlatan Feyzioğlu, "Burada bahçede oynardık, vakit geçirirdik, ağaca tırmanırdık, dut ağacından düşerdik. Çok özel duygular tabi bunlar. Bunları bana bir kez daha yaşatan Talas Belediyesine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konağın ayakta kalmasında Metin Feyzioğlu'nun büyük emeği olduğunu belirterek, "Feyzioğlu ailesi, Kayseri'nin en köklü ailelerinden birisi. Onların hatıralarını bugün burada dinlemiş olduk. Bu hatıralara sahip çıkmak da bizim görevimiz. Başkanımın ve Türkiye'nin çeşitli illerinden baro başkanlarının bugün burada olmasından ayrı bir keyif aldık." açıklamasında bulundu.

Metin Feyzioğlu, Kayseri, Türkiye, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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