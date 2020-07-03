TBB Başkanı Feyzioğlu: Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum - Son Dakika

TBB Başkanı Feyzioğlu: Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul, Ankara, İzmir barosu başkanlarının, dün baro düzenlemesi teklifinin görüşüldüğü TBMM'deki komisyona davet edilmesine rağmen gitmediklerini söyledi.

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul, Ankara, İzmir barosu başkanlarının, dün baro düzenlemesi teklifinin görüşüldüğü TBMM'deki komisyona davet edilmesine rağmen gitmediklerini söyledi. Feyzioğlu, "Böyle bir diyalog, böyle bir dert anlatma imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Ne olur inat etmeyin, girin komisyona derdinizi anlatın, bize destek olun" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, barolara yönelik düzenlemeler içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine dün başlandığını hatırlattı. Bu kanunun ana konusunun 5 bin avukatı olan illerde 2 bin avukatın bir araya gelerek ikinci baroyu kurmasına imkan tanıması olduğunu hatırlatan Feyzioğlu, çoklu baroya TBB ve 80 baro olarak karşı olduklarını bildirdi. Feyzioğlu, temsilde adalet gerekçesi ile yapılmak istenen; baroların delege sayılarının düzenlenmesini ise desteklediğini kaydetti. Feyzioğlu, "Çünkü an itibarıyla 65 baromuzun delegesi yan yana geldiğinde ancak bir İstanbul delegasyonuna eşit olabilir. Dolayısıyla TBB sistemiyle Anadolu yok sayılmaktadır, delege sayıları dikkate alındığında. Temsilde adalet sorunu var. 48 bin kişilik İstanbul Barosu'nda seçime 24 bin avukat geliyor. Kalan yarısı artık gelmeyi bırakmış, yani barosuyla ilgisi neredeyse kesilmiş. İnsanlar barolarından uzaklaşıyor, barolar da meslek odaklı olmaktan uzaklaşıyor. Bunun çözümü için ortaya konulan çoklu baronun çözüm getireceği kanısında değiliz" dedi.

Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Transferin gözde ismi Mert Hakan, Sivasspor'daki performansıyla dikkat çekiyor
'DİYALOĞUN REDDEDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM'

Metin Feyzioğlu, kanunun İstanbul, İzmir ve Ankara barolarını ilgilendirdiğini belirterek, "Ama tüm barolar ve TBB olarak ilkesel bir duruş göstererek buna karşıyız. Bu diyaloğun içine biz TBB olarak, Anadolu baroları olarak girdik. İstanbul, Ankara, İzmir barosu başkanına sesleniyorum; dün komisyona davet edildiniz, dün gitmediniz, bugün yine aracılık edelim lütfen gidin ve konuşun. Biz TBB olarak, komisyondayız çalışıyoruz. Sayın başkanlarımızın Meclis'e gelmeleri üzerine ben Komisyon ile temasa geçtim. Sayın Bülent Turan aracılığı ile Komisyon ile aramızda bir uzlaşma sağlandı. 3 başkanımızın gelip genel kısımda 10'ar dakika konuşma yapması istendi. 'Bu 3 baroyu da siz belirleyin' dedik. Benim kanaatimde İstanbul Barosu'nun, Ankara Barosu'nun, İzmir Barosu'nun başkanının konuşması lazım. Ancak kapıda bekleyen 20-25 baronun başkanı var, 'ya hepimiz gireriz ya da girmeyiz' dediler. Böyle bir diyalog, böyle bir dert anlatma imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum" diye konuştu.

'İNAT ETMEYİN, DERDİNİZİ ANLATIN'

"Biz avukatız, 'duruşmaya çıksam da hiçbir şey değişmez' diyor muyuz müvekkilimize" diyen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Kendi dosyamızda, kendi işimizde kabul etmediğinizi mesleğimizi bu kadar ilgilendiren konuda nasıl kabul edebiliriz. İstanbul Barosu Başkanı, 'Ankara'da hiçbir yetkili ile görüşmeyeceğiz' diye karar verdi. 3 hafta önce daha ortada somutlaşmış teklif yokken, henüz daha birçok alternatif masada tartışılırken burada olmanız gerekmez mi? Meclis'e geçildi. Çoklu baronun doğrudan doğruya muhatabı olan 3 baro başkanımız nerede, neden Meclis'te dertlerini anlatmıyorlar. Diyalog kurmadan, iletişim kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi davamızı, mesleki davamızı kazanabilelim. Gösteri yapmak, yürüyüş yapmak temel haktır; ama bu temel hakkın hedefi, amacı nedir, kanun yapma gücünü Anayasal olarak elinde tutan Meclis'i ikna etmek. Önce Meclis'e gidersin, anlatırsın, seni Meclis dinlemek istemez o zaman dersin ki 'halka da anlatayım'. Bunları yapmadan neden sadece 'ben karşıyım diyorsunuz'. Hafta başında dedik ki 'Cumhurbaşkanına gitmek için son şans'. Niçin? Çoklu baroya karşı olduğumuzu anlatmak için. Ankara, İstanbul, İzmir cevap vermedi. Şimdi de diyorlar ki 'görüşmüyorlar'. Yok böyle bir şey. Diyaloğu siz bu taraftan kapatınca o taraf da kapatıyor. Halen geç değil, 'bugün konuşacağız' desinler, ben bütün gücümle gayret etmeye söz veriyorum. Ne olur inat etmeyin, girin komisyona derdinizi anlatın, bize destek olun. Şu avukatlık kanununda gelin kendi dosyanızda nasıl bir yöntem uyguluyorsanız o yöntemi uygulayın, ikna etmeye çalışın."


Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBB Başkanı Feyzioğlu: Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum - Son Dakika

Son Dakika

15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:18 Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:19 Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti 10:07 Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak 09:31 Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
18:58
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından uzman isim uyardı: Bölge ciddi tehlikeyle karşı karşıya
17:47
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
17:24
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı
17:03
Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı
16:50
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
16:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 19:46:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBB Başkanı Feyzioğlu: Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]