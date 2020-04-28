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TBB Başkanı Feyzioğlu: "(Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik açıklama) Ankara Barosunca yapılan...
6 saat önce
TBB Başkanı Feyzioğlu: "(Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik açıklama) Ankara Barosunca yapılan sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değil"
TBB Başkanı Feyzioğlu: "(Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik açıklama) Ankara Barosunca yapılan sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değil"
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 03:50 Kaynak: AA
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