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TBB Başkanı Feyzioğlu KKTC'de

17 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kabul etti.

TBB Başkanı Feyzioğlu KKTC'de, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kabul etti.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Feyzioğlu, beraberinde TBB Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Necdet Basa ile KKTC'ye gitti.

Başbakan Tatar ile görüşmede kapalı Maraş'ın açılması, Kıbrıs konusu, siyasi, ekonomik ve uluslararası hukuk açısından değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Doğu Akdeniz'de devam eden hidrokarbon tartışmalarında Türkiye'nin attığı adımların haklılığı ve önemi üzerinde duruldu.

Feyzioğlu, görüşmede, Rumların uzlaşmaz tavrının sebebinin Avrupa tarafından kendilerine verilen koşulsuz destek olduğunu, buna karşı yapılması gerekenin KKTC'nin ekonomisini güçlendirmek, üretim ekonomisine geçmesini sağlamak ve ihracatını desteklemek olduğunu belirtti.

Hidrokarbon araştırmalarına KKTC ile birlikte Türkiye'nin devam etmesinin ve kapalı Maraş'ı açma yönünde kararlı adımlar atmasının artık kaçınılmaz olduğunun önemine değinen Feyzioğlu, Rumları Kıbrıs'ın tek sahibi olmadığını dünyaya ancak bu şekilde kabul ettirilebileceğinin altını çizdi.

Feyzioğlu ve Tatar görüşmesindeki konular, Ankara'da TBB öncülüğünde 20-21 Eylül'de yapılacak "Kıbrıs'ta Son Söz" başlıklı panelin de ana gündemini oluşturacak.

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:50 Kaynak: AA
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