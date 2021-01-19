TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça'ya ziyaret - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'yı ziyaret etti.

Feyzioğlu, 24 Aralık 2020'de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'ın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Akça'ya görevinde başarı diledi.

Feyzioğlu'na ziyaretinde TBB Genel Sekreteri Sabiha Tekin ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sabri Erdal Güngör de eşlik etti.