TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Ceren Özdemir'in ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Ceren Özdemir'in ailesine ziyaret - Son Dakika

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Ceren Özdemir'in ailesine ziyaret

6 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ceren Özdemir'in ailesini ziyaret etti.

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Ceren Özdemir'in ailesine ziyaret, System.String[]

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ceren Özdemir'in ailesini ziyaret etti.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyzioğlu, beraberinde Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz ile evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde yaşanan ailesine ziyarette bulundu.

Anne Güfer ve baba Yılmaz Özdemir'e başsağlığı dileğinde bulunan Feyzioğlu, Ceren Özdemir'in odasına da girerek yaşadıklarını kaleme aldığı günlüğüne bir süre baktı.

Feyzioğlu, bu davanın artık Ordu Barosu ile Türkiye Barolar Birliğinin de davası olduğunu belirterek, "Dava ile eksiksiz ilgileniliyor ve ilgilenilecek. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın." dedi.

Güfer Özdemir ise Ceren'in olay yaşanıncaya kadar sadece kendisinin, olaydan sonra ise tüm Türkiye'nin kızı olduğunu ifade etti.

Olay

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.


Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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