TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan "çoklu baro ve baroların seçim sistemi" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan 'çoklu baro ve baroların seçim sistemi' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan "çoklu baro ve baroların seçim sistemi" açıklaması Açıklaması

7 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'de istisnasız tüm baroların, kamuoyunda tartışılan "çoklu baro" sistemine karşı olduğunu belirterek, Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikle ilgili süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'de istisnasız tüm baroların, kamuoyunda tartışılan "çoklu baro" sistemine karşı olduğunu belirterek, Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikle ilgili süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Feyzioğlu, Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklik kapsamında kamuoyunda tartışılan "çoklu baro ve baroların seçim sistemi"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Baroların, hukukun üstünlüğünün, savunma ve adil yargılanma hakkının vazgeçilmez unsurları olduğunu belirten Feyzioğlu, bu nedenle, baroların seçim sistemine ilişkin başlayan tartışmanın sadece avukatları değil, tüm toplumu ilgilendirdiğini vurguladı.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliğinin bu süreçte tercih ettiği yöntemin kavga değil etkili iletişim olduğunu, ilk günden beri sürece ilişkin yapıcı yönlendirmelerde bulunmak için büyük gayret sarf ettiklerini, ilgili her kurum ve yetkiliyle yakın temas halinde olduklarını belirtti.

Baroların seçim sistemine ilişkin değişiklik konusu gündeme geldiğinde Yönetim Kurulunun, barolara görüşlerini sorduğunu aktaran Feyzioğlu, bazı baroların bildiri şeklinde, bazı baroların da ayrı ayrı gönderdikleri yazılarla görüşlerini ifade ettiklerini bildirdi. Feyzioğlu, "Elimize ulaşan bu görüşleri sözlü olarak ilgili tüm makamlara ilettik. Görüşler tamamlandığında, yazılı olarak da sunacağız." açıklamasını yaptı.

"Elimizde somut bir metin yok"

Feyzioğlu, baroların seçim sisteminde yapılması düşünülen değişikliğe ilişkin bir teklif henüz Meclise sunulmadığı için ellerinde somut bir metin bulunmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Öte yandan, basına yansıyan haberler ile sürekli yaptığımız temaslardan elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde şunu söylememiz mümkün, değişikliğe ilişkin yürütülmekte olan çalışmalar iki alternatif olarak beliriyor. Birincisi, baro kurullarının seçiminde, tıpkı TBMM'nin oluşumunda olduğu gibi 'nisbi temsil'in getirilmesi ve baroların delege sayılarının artan avukat sayılarına göre yeniden düzenlenmesi. İkincisi çoklu baro, yani belirli sayıda avukatın bir araya gelerek bir ilde baro kurması. Böylece her ilde birden çok baro kurulabilmesi."

Başkan Metin Feyzioğlu, tartışılan "çoklu baro" sisteminin, bir ilde dileyen belli sayıdaki avukatın bir araya gelerek baro kurması anlamına geleceğini belirterek, "Şunu kesin olarak söylemek istiyorum. Türkiye'de istisnasız tüm barolar, çoklu baro sistemine karşıdır. Türkiye Barolar Birliği olarak biz de dünyada örneği olmayan bu sistemin sakıncalarını, konu birkaç sene önce gündeme getirildiğinde açıklamıştık. Konu neticede kapanmıştı. Bugün de ilgili her kurum ve yetkili her makama çoklu baronun sakıncalarını somut gerekçelerle anlatıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Tartışılan "nisbi temsil" konusuna da değinen Feyzioğlu, baroların bir kısmının sistemin aynen kalması gerektiği düşüncesinde olduğunu, bir kısmının ise nisbi temsili desteklediğini kaydetti.

Metin Feyzioğlu, "Süreci yakından takip ediyoruz. Tüm iletişim kanallarını açık tutarak görüşlerimizi dile getiriyoruz. Avukatlık Kanunu'nun 110. maddesinin Türkiye Barolar Birliğine yüklediği sorumluluğu bugüne kadar olduğu üzere bundan sonra da en etkili şekilde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 05:04 Kaynak: AA


Son Dakika

Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı         
23:46
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum         
23:25
Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı         
23:13
Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti         
23:10
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi         
23:09
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor         
22:41
Türkiye'den Rumların Türkiye'den Rumların "insani yardım taşıyan uçağa izin verilmedi" iddiasına yanıt         
22:36
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti         
22:35
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı         
22:14
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var         
22:13
Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz         
22:11
Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir         
21:52
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı         
21:51
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti         
21:51
Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti         
21:47
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu         
21:25
Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi         
21:21
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e "Aracı" eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır         
21:19
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi         
21:15
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi         
20:53
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız         
20:50
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı         
20:11
Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?         
19:50
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol         
19:19
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı         
19:10
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz         
19:04
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi         
19:00
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı 4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 00:08:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan "çoklu baro ve baroların seçim sistemi" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]