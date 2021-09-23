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TBB Başkanı Feyzioğlu, Siirt Barosu binasının açılışında konuştu - Son Dakika

TBB Başkanı Feyzioğlu, Siirt Barosu binasının açılışında konuştu

23.09.2021 13:55

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Siirt Barosu yeni hizmet binasının açılışında, adalete erişim için avukatın yok sayılmasını en önemli engel olarak kabul ettiklerini söyledi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Siirt Barosu yeni hizmet binasının açılışında, adalete erişim için avukatın yok sayılmasını en önemli engel olarak kabul ettiklerini söyledi.

Feyzioğlu, beraberinde TBB Yönetim Kurulu üyeleri Sabri Erdal Güngör, Eyyüp Sabri Çepik, TBB Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Uzer ve bazı baro başkanlarıyla Siirt'e geldi.

Açılış töreninde konuşan Feyzioğlu, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sabah Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 257 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlattığı ışık hadisesini izlediğini anlatan Feyzioğlu, bu nedenle kendisini şanslı hissettiğini ifade etti.

Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"4,5 dakika süren bir ışık ve o 4,5 dakika bir daha geri gelmiyor. Aslında bize Hakkı hocanın anlatmak istediği acaba hayattan giden dakikaların bir daha gelmediği olabilir mi? Kırdığımız kalplerin lüzumsuzluğu olabilir mi? Hayatta o 4,5 dakikalarda birbirimizin kalbini daha çok kazanmaya çalışmak, iyilik yapmak, hayırlı işler yapmak, olabildiğince çok hizmetle anılmak ve iz bırakmak olabilir mi? Bunları düşündürdü bana o hadiseyi izlemek."

"Bir ve beraberiz"

Açılışa katılmak için farklı bölgelerden gelen baro başkanlarına teşekkür eden Feyzioğlu, "Bir ve beraberiz. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, biz biriz, birlikteyiz demek için, dayanışma ve dostluk için geliyorlar. İnşallah Diyarbakır'a da gideceğiz. Bölgemizin en yüksek sayıda meslektaşı olan baromuzun çok birikmiş sorunu var. Onları da birlikte çözeceğiz. Boynumuzun borcu olsun. Bu baro başkanlarımız bir dava için buraya geldiler. Dostluk, iş birliği ve memleket davası." diye konuştu.

Feyzioğlu, Siirt ve Diyarbakır adliyelerinden ne bekleniyorsa Aksaray, Yozgat ve Ankara adliyelerinden de onu, yani "adalet" beklediklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Adalete erişim için, avukatın yok sayılmasını en önemli engel olarak kabul ediyoruz. Sistemin aktörleri savunmayı yok saydıkları anda kendilerini, vatandaşı inkar ederler. Dolayısıyla avukat, hakim, savcı üçlüsüdür, muhakemeyi hayata geçiren. Avukat, hakim, savcı üçlüsüdür, avukatı avukat, hakimi hakim, savcıyı savcı yapan. Bu anlayışı, iliklerimize kadar tüm yargı camiasında inşallah yerleştireceğiz.

Bu binalarda, bu sosyal tesislerde bunu umuyorum, diliyorum. Bir yandan büyük sözlerle ifade edilen büyük sorunlar, diğer yandan da küçük sözlerle ifade edilmesine rağmen meslektaşlarımızın geçim, iş, istihdam derdi. Bunları bir arada bir denge içerisinde baro başkanlarımızla birlikte çözeceğiz inşallah. Bu duygu ve düşünce ile Siirt Barosuna, Nizam başkanımın öncülüğünde kazandırdığımız bu güzel tesisin hayırlı olmasını diliyorum. Sadece Siirt Barosuna değil, Siirt şehrine de. Çünkü bir ilde güçlü bir baro varsa o il güçlüdür, o ilin vatandaşı yere daha sağlam basar. Hayırlı olsun."

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay da hizmet binasının kente kazandırılmasında başta TBB Başkanı Feyzioğlu ve Siirt Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut olmak üzere emeği bulunanlara teşekkür etti.

Başbay, "Bu binaların çok güzel olması bazen yetmiyor. Adalet meşalesi için gerek barolarımıza gerek teşkilatımıza büyük yük düşüyor. Hep birlikte, el ele vererek adalet meşalesini en yükseklere taşımak için çalışmayı umuyoruz. Amacımızın bu olduğunu biliyorum. Adalet teşkilatının, hukuk sisteminin en büyük sac ayaklarından biri olan avukat meslektaşlarımızın hepsine saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz"

Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek ise mesleğe ve meslektaşlarına daha iyi hizmet verebilmek için çok büyük özveriyle tamamlanan idari hizmet binası ve lokalin açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını aktardı.

Baronun kurulduğu günden bugüne özlemi çekilen binaya kavuştuğunu anlatan Dilek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana adaletin olmazsa olmazı, bağımsız savunmanın temsilcileri olan avukatlarımıza hizmet etmeyi, onların derdiyle dertlenmeyi, sorunlarına çözüm üretmek için kafa yormayı ve çalışmayı kendimize şiar edindik. İnsan haklarını, hukukun üstünlüğünü, bağımsız ve tarafsız yargıyı ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Feyzioğlu ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları binayı gezdi.

Törene Siirt Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut ve avukatlar katıldı.

TBB Başkanı Feyzioğlu, Siirt Barosu binasının açılışında konuştu
TBB Başkanı Feyzioğlu, Siirt Barosu binasının açılışında konuştu
TBB Başkanı Feyzioğlu, Siirt Barosu binasının açılışında konuştu
TBB Başkanı Feyzioğlu, Siirt Barosu binasının açılışında konuştu
TBB Başkanı Feyzioğlu, Siirt Barosu binasının açılışında konuştu

Türkiye Bankalar Birliği, Siirt Barosu, Siirt, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBB Başkanı Feyzioğlu, Siirt Barosu binasının açılışında konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBB Başkanı Feyzioğlu, Siirt Barosu binasının açılışında konuştu - Son Dakika
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