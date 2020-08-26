TBB Başkanı Feyzioğlu sosyal medyadan Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye, 'Mavi Vatan'da haklıdır, haklılığını korumaya da kararlıdır." ifadesini kullandı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre Feyzioğlu, Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi ile Doğu Akdeniz konusunda sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu.

Karadeniz'de bulunan doğal gazın, milleti sevindirdiğini ve gururlandırdığını ifade eden Feyzioğlu, Türkiye'nin, keşfi kendisine ait doğal gaz arama ve sondaj filosuyla yaptığını, kiralanacak yabancı şirket teknolojisiyle böyle bir keşfin gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisi bulunduğunu hatırlatan Feyzioğlu, Akdeniz'de böyle bir filoya sahip hiçbir devletin bulunmadığına işaret etti.

Metin Feyzioğlu, Oruç Reis araştırma gemisinin de ciddi kaynaklara ulaşma yolunda ilerlediğini, bulunan ve bulunacak doğal gaz kaynakları kadar, kullanılan teknolojinin de milli üretim olmasıyla gurur duyduğunu kaydetti.

"Donanmamızı hedef almışlardı"

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla öncelikle donanmayı hedef aldığını hatırlatan Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"FETÖ'nün ipini ellerinde tutan emperyal güçler, biz daha Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramadan, biz daha Karadeniz'de doğal gaz yatakları bulmadan, kararlı bir irade ile bu işin üzerine gittiğimizde bulacağımızı bildikleri için donanmamızı hedef almışlardı. Konu budur. Dolayısıyla bizden önce ne bulacağımızı bildiklerinden bizi donanmasız, dolayısıyla hakkımız olanı koruma gücünden mahrum bırakıp Türkiye'ye yeni bir Sevr'i dayatma peşindeydiler."

İsrail ve Mısır ile bir olan Yunanistan'ın, Fransa'nın da desteğini alarak Türkiye'ye yeni bir "Sevr'i" dayatmaya çalıştığını bildiren Feyzioğlu, Yunanistan'ın "Adaların da kıta sahanlığı vardır" tezini eleştirdi.

"Ada, ana kara değil ki uzantısının kıta sahanlığı olarak tanımlanması mümkün olsun." değerlendirmesinde bulunan Feyzioğlu, Yunanistan'ın tezini, "Yepyeni bir Sevr" olarak nitelendirdi.

Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın önemine de değinerek, "Türkiye, 'Mavi Vatan'da haklıdır, haklılığını korumaya da kararlıdır." sözlerini kullandı.