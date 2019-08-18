Son Dakika Haberleri: TBB Başkanı Feyzioğlu: "Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız önemli bir adım...
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TBB Başkanı Feyzioğlu: "Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız önemli bir adım...

41 dakika önce

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız önemli bir adım attı, bize elini uzattı.

TBB Başkanı Feyzioğlu:
TBB Başkanı Feyzioğlu: " Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız önemli bir adım attı, bize elini uzattı. Biz de elimizi uzattık."
Türkiye Bankalar Birliği, Yargıtay, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:34 Kaynak: AA
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