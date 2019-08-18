TBB Başkanı Feyzioğlu: "Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız önemli bir adım...
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TBB Başkanı Feyzioğlu: "Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız önemli bir adım attı, bize elini uzattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:34 Kaynak: AA
TBB Başkanı Feyzioğlu: " Türkiye
'nin normalleşmesi sürecinde Yargıtay
Başkanlığımız önemli bir adım attı, bize elini uzattı. Biz de elimizi uzattık."
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