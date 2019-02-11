TBB Başkanı Feyzioğu'dan Kaşıkçı Cinayeti Soruşturmasına Tam Destek

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda ABD'nin Türkiye'yi suçlamasına tepki göstererek, "Cesedi imha etmek için adlı tıp uzmanlarını göndereceksin, işkencecilerini göndereceksin, her şeyi yapacaksın, vahşi...

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda ABD'nin Türkiye'yi suçlamasına tepki göstererek, "Cesedi imha etmek için adlı tıp uzmanlarını göndereceksin, işkencecilerini göndereceksin, her şeyi yapacaksın, vahşi cinayet işlemek için elit bir ekip sevk edeceksin, bunu ortaya çıkardığı için Türkiye'yi suçlayacaksın. Yani hırsızın suçu yok. Hırsızı yakalayanın suçu var bu kabul edilemez" dedi.



Kilis'te Türk ve Suriyeli avukatlarla bir araya gelen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, düzenlediği basın toplantısında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Batı basınını yakından takip ettiğini belirten Feyzioğlu, Amerikan basınının haksız yere Türkiye'yi suçlandığını söyledi. ABD'ye tepki gösteren TBB Başkanı Feyzioğlu, "Türkiye'nin özellikle Amerikan basınında çok haksız yere suçlanmakta olduğunu görüyorum. Suudi Arabistan'a baskı yapmak için Kaşıkçı cinayetini kullanmakla Türkiye suçlanıyor. Sen oradan adamlarını göndereceksin, uçaklarla ceset imha etmek için adli tıp uzmanlarını göndereceksin, işkencecileri göndereceksin, her şeyini yapacaksın buraya taammüden ve vahşi bir cinayet işlemek üzere elit bir ekip sevk edeceksin ve bunu ortaya çıkardığı için Türkiye'ye diyecekler ki birileri siz Suudi Arabistan'ın sıkıştırmak için siyasi anlamda kullanıyorsunuz. Yani hırsızın suçu yok. Hırsızı yakalayanın suçu var bu kabul edilemez. Türkiye burada gerçekten kendine diyen devletlerin yapamadığını yapmadığını büyük bir kararlılıkla yapmıştır. Ben devletimizin yargı organlarına başta Başsavcılığımıza emniyetinde yargımız da çok teşekkür ediyorum. Doğru olanı iyi olanı yapmıştır. Türkiye bu noktada dünyaya politik kaygı gözetmeksizin bir politik katliamı nasıl takip edileceğini ispatlamıştır. Emsal olmasını dilerim, bu çok önemli, emsal olmasını dilerim. Birleşmiş Milletlerin özel bu konuyu soruşturma ile görevli temsilcisi de geldiğimde bizden aldığı delillerle olayım vahametini anlamıştır. Suudi Arabistan'ın da katilleri etkin bir soruşturma yapmayarak koruduğuna dair bir ön açıklama yapmıştır. Birleşmiş Milletler bu konuda bir araştırma içindedir sonucunu göreceğiz. Tabii Suudi Arabistan'ın sanıkları Türkiye'ye teslim etmesi durumunda Türkiye'nin yargılama yetkisi vardır. Bizim iç hukukumuza göre ama Suudi Arabistan'ın kendi iç hukukuna göre de vatandaşını Türkiye'ye ya da bir başka ülke teslim etmeme yetkisi vardır. Suudi Arabistan bize teslim ederse en güvenilir şekilde yargılama yapacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.



"Kilis'in güvenliği sağlandı"



Metin Feyzioğlu, Kilis'e roketler düştüğü zaman da geldiğini hatırlatarak, "Yani roketleri düştüğü günlerde biz buradaydık. Hatta bir tanesi yemek yediğimiz restorana düştü. Çok acılar yaşadık ve kahraman yerel basını yaşanılanları Türkiye'ye duyurmak için çırpındı. Yani sizin sayenizde Türkiye Kilis'te olanları öğrendi sahiplendi. Devletimiz tabii ki biliyor zaman halkımızın öğrenmesi bu şekilde oldu. Zeytin Dalı Operasyonu ile Kilis'in güvenliği çok şükür büyük ölçüde sağlandı" ifadelerini kullandı.



"Güvenli bölge sağlanacak"



Feyzioğlu, Türkiye'nin güvenli bölgeyi tam anlamıyla sağlayacağını ifade ederek, "İnşallah keşke herkes Türkiye'ye destek verse de, Türkiye'ye kadar orada iyi niyetli olsa da diyerek, bir not düşüyorum. Türkiye orada güvenli bölgeyi sağlarsa burada sığınmacıların büyük bir bölümünü biz memleketlerine yolcu edebileceğiz. Amacımız da budur, şimdi bu noktadan sonra bu noktadan sonra tabii bu geçirdiğimiz zor süreci bu imtihanı, başarıyla geçirmemiz kaydıyla ve meyvelerini toplamamız lazım. O meyveler ne olmalı? 4 milyon mülteci ülkesine kabul eden, varını yoğunu paylaşan bir başka devlet yok. Şimdi bu sığınmacılar yurtlarına döndüklerinde her birinin Türkiye elçisi olarak dönmesini arzu ederim. Böylece Kilis sınır bölgelerimizde Suriye arasında ticaretin zirve yapması, dostluğun zirve yapmasını ve bundan Türkiye'nin yararlanmasını isterim. İşin ceremesini çeken Türkiye kaymağını yiyen Avrupa Amerika olmamalıdır. Suriye'ye yeniden imar ederken bizimde yapacak çok şeylerimiz vardır. Bugün Suriye'de Türkiye'nin Zeytin Dalı Operasyonu ile kurduğu Fırat Kalkanı güvenlik bölgesinde yaşamakta olan avukatlarla yaptığımız görüşmede de Türkiye'nin yatırımlar götürdüğü bu bölgelerdeki meslektaşlarımızın, oradaki avukatlarla iş birliği yapmalarını ve sınırları siyası bir sınır olarak bırakarak, gönül sınırlarını kaldırılmasını arzu ettiğimizi söyledik.Böylece ticarette ve her konuda sınırlar kalkmış bir şekilde hep birlikte kalkınırız" şeklinde konuştu.



Kilis Baro Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu tarafından TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'a plaket takdim edildi. Mesleklerinde 50 yılını dolduran avukatlara da Feyzioğlu tarafından plaket verildi. Feyzioğlu, Kilis ticaret ve Sanayi Odası ile Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ettikten sonra Kilis'ten ayrıldı. - KİLİS

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Okul Servisiyle Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Zehir Tacirleri Kıskıvrak Yakalandı

Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı

Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek

Arkadaşının Tedavisinden Endişe Duyduğunu Söyleyen Refakatçi, Doktordan Dayak Yedi! O Anlar Kamerada