TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Başkan Pekmezci'yi ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.



Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'ye düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında Bayburt'a gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Başkan Pekmezci ile makamında bir araya geldi.



Gündeme ilişkin konuların görüşüldüğü ziyarette Bayburt hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.



Başkan Pekmezci ziyaret sonrası Başkan Feyzioğlu'na teşekkür etti.



Başkan Feyzioğlu ise Başkan Pekmezci'ye misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.



Ziyarette Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan ile Gümüşhane - Bayburt Bölge Baro Başkanı Serkan Pekmezci yer aldı. - BAYBURT