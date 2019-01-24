TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan Ziyaret

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun uyarılarının bugün de geçerli olduğunu belirtti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun uyarılarının bugün de geçerli olduğunu belirtti.



TBB'den yapılan açıklamaya göre, Feyzioğlu, temaslarda bulunmak için geldiği Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Uğur Mumcu anıtını ziyaret etti, kırmızı karanfil bıraktı.



Feyzioğlu, burada yaptığı açıklamada, 1990'lı yıllarda Mumcu ve bu toplumun, Türk milletinin pusulası olan aydınların birer birer ve sistematik bir şekilde katledildiğini belirtti.



Milletin pusulasız bırakılmasının 2000'lerde emperyal işgalin Türkiye'de hayata geçirilmesinin altyapısını oluşturduğunun vurgulayan Feyzioğlu, "FETÖ'yü deşifre eden, FETÖ'yü topluma tanıtan, uyaran aydınlar öldürüldüğü için yerlerine gökten zembille indirilmiş, üstlerine televizyon kanalı kurdurulmuş aydınımsılar onların bıraktığı boşlukta istedikleri gibi at oynatmışlar. Türk Silahlı Kuvvetleri tam PKK'ya diz çöktürürken başa gelen bu felaketler Türkiye'yi başka acılara sürükledi." ifadelerini kullandı.



Bugün artık geçmişi daha iyi tahlil edip birbirine düşmeden, kavga etmeden dıştan gelen senaryolara karşı birlikte vatanı savunma zamanı olduğunu kaydeden Feyzioğlu, şöyle devam etti:



"Uğur Mumcu'nun uyarıları bugün de geçerli. O gün sırayla katledilen aydınlarımızın uyarıları bugün de geçerli. Gerçeği görmek ve gereğini yapmak bizim yükümlülüğümüz. Türkiye başaracak. Buna hiçbir şüphem yok. Başaracağız ve tüm zincirlerimizi kıracağız. Uğur Mumcu'ya ve aydınlanmanın tüm şehitlerine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

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