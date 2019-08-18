Son Dakika Haberleri: TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: "Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının...
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TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: "Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının...

52 dakika önce

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: "Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu:
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: "Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz."
Türkiye Bankalar Birliği, Metin Feyzioğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:36 Kaynak: AA
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