TBB Başkanı Sağkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti - Son Dakika
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TBB Başkanı Sağkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti

09.05.2022 16:20

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya gelen TBB Başkanı Erinç Sağkan, bir grup avukatla Güler'i makamında ziyaret etti.

Güler, ziyarette, "Ordu'da bulunarak ve bizleri ziyaret ederek büyük bir şeref verdiniz. Ordu'da başkanlıktan ziyade yönlendirici, abi olarak burada yer alıyorum. Burada yaptığımız çalışmalar ile klasik belediyeciliğin dışına çıktık. Sizlerin de uygulamak istediği pilot projeler var ise Ordu'da hep birlikte hayata geçirebiliriz." dedi.

TBB Başkanı Sağkan ise Ordu'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, kendilerini kabul ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'e teşekkür etti.

TBB Başkanı Sağkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti
TBB Başkanı Sağkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti
TBB Başkanı Sağkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti
TBB Başkanı Sağkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti

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Kaynak: AA

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