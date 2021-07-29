TBB Başkanı Şahin, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı ziyaret etti - Son Dakika

TBB Başkanı Şahin, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı ziyaret etti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Şahin ziyaretinde, basının önemine işaret ederek AA'nın bu noktada önemli işlevler üstlendiğini belirtti ve Kocalar'a yeni görevinde başarılar diledi. Kocalar da ziyareti dolayısıyla Şahin'e teşekkür ederek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'nin güneyi alev aldı! Antalya'dan sonra Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı

Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar

Başkasının ahırına girmek canlarına mal oldu! Çoban, hırsız sandığı dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim

Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı

Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil

Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var