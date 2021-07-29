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TBB Başkanı Şahin, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı ziyaret etti - Son Dakika

TBB Başkanı Şahin, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı ziyaret etti

29.07.2021 14:46
TBB Başkanı Şahin, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Şahin ziyaretinde, basının önemine işaret ederek AA'nın bu noktada önemli işlevler üstlendiğini belirtti ve Kocalar'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kocalar da ziyareti dolayısıyla Şahin'e teşekkür ederek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye Bankalar Birliği, Kerem Kocalar, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBB Başkanı Şahin, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı ziyaret etti - Son Dakika


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