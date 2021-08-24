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TBB Başkanı Şahin, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

TBB Başkanı Şahin, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu Açıklaması

24.08.2021 20:04
TBB Başkanı Şahin, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı da olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Biz öyle bir Peygamberin ümmetiyiz ki Yesrib'i, Medine yaparken gençlerin potansiyelinden, enerjisinden ve yüreğindeki imandan istifade etmiştir.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı da olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Biz öyle bir Peygamberin ümmetiyiz ki Yesrib'i, Medine yaparken gençlerin potansiyelinden, enerjisinden ve yüreğindeki imandan istifade etmiştir. İşte bu ilhamdan, bu tarihten aldığımız güç ile TBB olarak başkanlarımızla birlikte kalkınma ve demokrasi yerelden başlar diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara ATO Congresium'da düzenlenen "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi"nde konuşan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde attığı tohumun Anadolu'ya yerel kalkınma olarak yansıdığını söyledi.

Yerel kalkınmanın baş mimarı olarak işaret ettiği Erdoğan'a teşekkür eden Şahin, şöyle devam etti:

"Biz ebedi hayata inanıyoruz. Beşeri insanı, kamil yapan bu yolculukta eğer şehri özne yaparsanız buradan başarılı olursunuz. İşte o yüzden Hacı Bayram-ı Veli 'Şehir insanın, insan şehrin aynasıdır' diyor. O yüzden şehir Medine'dir. Biz öyle bir Peygamberin ümmetiyiz ki Yesrib'i, Medine yaparken gençlerin potansiyelinden, enerjisinden ve yüreğindeki imandan istifade etmiştir. İşte bu ilhamdan, bu tarihten aldığımız güç ile TBB olarak başkanlarımızla birlikte kalkınma ve demokrasi yerelden başlar diyoruz."

"Sesimiz kendi sesimiz, şehrimiz kendi şehrimiz olsun diyoruz"

Şehrin imarı sırasında neslin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Şahin, çocuk, aile, genç, insan ve çevre dostu şehircilik anlayışı kapsamında, fikir yarışmaları düzenlediklerini belirtti.

Fatma Şahin, şunları kaydetti:

"Hayırda yarıştılar. 200'e yakın projeyi getirdik, tematik çalıştık. 'Gençler bizden ne istiyor?' diye sorduk. Katılımcılık budur dedik. Onların istediklerini yapacak çalışmalar yaptık. Kültürde, sanatta, bilimde, teknolojide ve edebiyatta çok güzel sonuçlar aldık. Bugün sizin ellerinizden belediye başkanlarımızın ödüllerini takdim edeceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yeni dönemde gençlere dair özel kurumsal kapasitemizi arttıracak daire başkanlığı kurduk."

Değerler eğitimini güçlendirecek ve insani değerleri yükseltecek çalışmalar yaptıklarını anlatan Şahin, "O kadar büyük hedeflerimiz var ki bunu bütün Anadolu'ya hep birlikte yayıyoruz. Artık kendi hikayemizi yazalım. Sesimiz kendi sesimiz, özümüz kendi özümüz, şehrimiz kendi şehrimiz olsun diyoruz. Şehrimizin duvarını kendi medeniyet kodlarımızla hep birlikte örelim. Kalplerdeki taşları alalım, aşkla dolduralım. Şehirlerimizi gülistan edelim, dünyayı cennete dönüştürelim." dedi.

Şahin, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına destek verdikleri için fahri Gaziantepli ilan ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

Türkiye Bankalar Birliği, Fatma Şahin, Medine, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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