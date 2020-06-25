Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantısında, TBB Başkanlığı'na Hüseyin Aydın yeniden seçildi.

TBB'den yapılan açıklamada "Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Birlik Statüsü'nün 15. ve 16. maddeleri gereğince, Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hüseyin Aydın'ın (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği'ne Ümit Leblebici'nin (Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.