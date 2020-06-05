TBB belediyelerin tarım ve hayvancılık çalışmalarını görüştü - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Hizmetler Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında, belediyelerin tarım ve kırsal kesime yönelik yapacağı çalışmaları değerlendirdi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TBB Genel Sekreteri Birol Ekici, videokonferans ile düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yaptı.

Ekici, konuşmasında, belediyelerin tarım konusunda birlikte neler yapabileceğinin ele alınacağını kaydetti. Ekici, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemine işaret ederek Anadolu'nun çok farklı coğrafi özelliklere sahip olduğunu anımsatttı. Ekici, iyi uygulamaların tüm Türkiye'ye yayılması, potansiyelin artırılması, halkın gıda güvenliğinin sağlanması için neler yapılması gerektiğini değerlendirmek amacıyla toplantıyı düzenlediklerini ifade etti.

Ekici, komisyonun, belediyelerin yatırımlarının artırılması, halkın refah seviyesinin ve ihracatın yükseltilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Tecrübeler paylaşıldı

Toplantıda, tarım ve hayvancılık alanındaki tecrübeler paylaşılırken diğer kurumlarla iş birliği, çiftçi ve kooperatiflerle ilişkiler, ihale istisnaları, fuar ve festivaller gibi konu başlıkları da geniş bir yelpazede ele alındı.

Adana, Ankara, İzmir, Konya, Sakarya ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile Havza, Kocasinan, Şenkaya, Tepebaşı, Erbaa ve Eşme belediyelerinden komisyon üyelerinin yer aldığı toplantının moderatörlüğünü TBB Hukuk İşleri Müdürü Zeliha Mercimek yaptı.